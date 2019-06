Marino: «All’Udinese c’è la situazione ideale per far bene»

Pierpaolo Marino torna all’Udinese come Direttore dell’Area Tecnica: le parole del dirigente in conferenza stampa

Dopo l’annuncio di ieri, Pierpaolo Marino è stato presentato in conferenza stampa dopo il ritorno all’Udinese come Direttore dell’Area Tecnica.

RITORNO A UDINE – «Ritrovo tantissime persone che hanno iniziato con me. È la situazione ideale per far bene. L’affetto con cui la gente mi ha accolto è una responsabilità già forte per dare il mio contributo ad un’organizzazione già perfetta. Questa è la proprietà perfetta per l’Udinese. L’amore di Giampaolo per questi colori sono tali che ha preso questa società in un momento difficile».

STAGIONE – «Ho visto un tifo splendido nei momenti difficili dello scorso anno, quello che chiedo è che questo sostegno ci sia sempre, in ogni istante, per ricostruire quei valori che coinvolgono tifosi, squadra, stampa e società».

OBIETTIVI – «Ricostruire questo spirito è l’obiettivo che mi sono posto, sul piano tecnico ho una realtà splendida con cui lavorare, sulle idee lavoreremo assieme tra proprietà, scouting e parte tecnica».