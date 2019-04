Marino sul Napoli: «Non hanno stimoli perché la Juventus è troppo avanti»

Marino analizza la stagione di Ancelotti: «La sua mentalità vincente non si è vista quest’anno, ed è oggettivo. Nei momenti cruciali, il Napoli è mancato»

L’ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto a Radio Marte per commentare la stagione dei partenopei: « Dalla vittoria di Roma in poi il Napoli si è fermato eppure all’Olimpico la squadra ha mostrato uno stato di salute notevole. Non è mai un solo fattore che genera le crisi e utilizzo questo termine perché dura da tempo. Il Napoli non ha stimoli perché la Juventus è troppo avanti e l’Inter troppo indietro».

Marino continua: « La mentalità vincente di Ancelotti non si è vista quest’anno ed è oggettivo. Mi sarei aspettato una gara diversa con l’Arsenal, più forte ed intensa da parte del Napoli soprattutto al San Paolo. Poi, mentalità vincente significa anche portare a casa uno dei due confronti con la Juventus o quantomeno 2 pareggi. Nei momenti cruciali della stagione, il Napoli è mancato. Poi, dico pure che bisogna dare tempo ad Ancelotti, ma al momento non ha portato mentalità vincente».

Per concludere: « Hamsik è un altro fattore di analisi, ma va detto che non era utilizzato nel suo ruolo migliore e bisognava dargli del tempo. Ancelotti ha accettato la politica societaria del Napoli, ha portato di nuovo il secondo posto, ma nelle coppe ha oggettivamente fatto male, sia in Champions che in coppa Italia, passato per l’Europa League. Chiedo ad Ancelotti di attirare giocatori importanti e mantenere le premesse».