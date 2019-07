Mario Rui verso la permanenza al Napoli: la decisione

Mario Rui non andrà via in questa sessione di mercato. Nonostante le tante voci che lo volevano vicino al Torino, resterà al Napoli

Il futuro di Mario Rui dovrebbe essere ancora in azzurro. I piani del Napoli sono cambiati, anche per l’atteggiamento del terzino in questi primi giorni di ritiro, che si è dimostrato volenteroso e carico per la prossima stagione.

Il portoghese, come spiega Il Mattino, dovrebbe dunque rimanere in azzurro come vice Ghoulam. L’esterno sembra dunque proiettato verso la permanenza, ma nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta molto alta, il club partenopeo potrebbe pensare al da farsi.