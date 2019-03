Marotta torna a parlare di Var dopo Fiorentina-Inter: «Con la tecnologia non godo più dopo un gol»

Ecco le dichiarazioni dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta sull’uso del Var a margine di un evento organizzato a San Siro

A margine dell’evento intitolato ‘Il foglio a San Siro‘ che si è svolto nella sala executive dello stadio milanese, l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta è tornato a parlare dei veleni post Fiorentina-Inter a proposito di una domanda sull’utilizzo del VAR: «Ormai non riesco più a godere del gol, ma sono favorevole alla tecnologia. Dovrebbe aiutarci a ridurre l’errore, poi non siamo ancora perfetti e infatti preferisco non parlare di Fiorentina-Inter».

Il chiaro riferimento è all’episodio discusso del rigore concesso alla Fiorentina nei secondi conclusivi del match del Franchi, che consentì ai viola di acciuffare in extremis il 3-3. In quella occasione l’arbitro Abisso decise di assegnare un rigore molto dubbio per un fallo di braccio che le immagini non chiarirono del tutto. Pur rivedendo l’episodio alla moviola, l’arbitro decise di assegnare il penalty per il presunto tocco di braccio di D’Ambrosio.