Materazzi non perdona Conte: «Il passato non si cancella né si dimentica»

Marco Materazzi ha parlato da Madrid, dove è presente per la finale di Champions: le sue parole su Antonio Conte

A Madrid, per la finale di Champions League, è presente anche Marco Materazzi. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex Inter ha parlato così.

TRIPLETE – «Quando vieni a Madrid con i tuoi compagni puoi solo ricordare ciò che hai fatto».

CONTE – «Dovrà faticare per ottenere i risultati, non sarà facile perché il passato non si può cancellare né dimenticare. Lui comunque ha fame. Sta a lui conquistarsi la fiducia».