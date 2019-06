Materazzi torna a parlare di Zidane: «Ecco cosa provo per lui» – VIDEO

Materazzi torna a parlare di Zidane: «Ecco cosa provo per lui». Così l’ex difensore campione del mondo sul rivale Zizou

Intervistato a Madrid in avvicinamento alla finale di Champions tra Tottenham e Liverpool, Marco Materazzi è tornato a parlare del celebre episodio della testata a Zinedine Zidane, risalente alla finale di Berlino nel Mondiale del 2006 contro la Francia.

Queste la parole dell’ex difensore nerazzurro: «Risentimento? Non ne ho. Ho solo grande rispetto È stata una leggenda come calciatore, e da allenatore ancora di più. Ha portato tre Champions a Madrid e non è semplice. Sono contento per lui».