Mattia Destro, dopo essere finito ai margini del Bologna, sembra destinato ad approdare in Premier League. Su di lui West Ham e Newcastle

Da diverse stagioni Mattia Destro sembra non essere più in grado di giocare ad alti livelli in Serie A. Il suo agente sembra essere volato in Inghilterra per colloqui con West Ham e Newcastle United, alla ricerca di un rilancio per il suo assistito. Entrambi i club della Premier League stanno attualmente cercando rinforzi in attacco e sono stati vicini a diversi giocatori di Serie A. Gli Hammers, in particolare, hanno formulato offerte per Gabigol, per Krzysztof Piatek e per Andrea Belotti.

Secondo il quotidiano Il Resto del Carlino, l’ex attaccante di Milan e Roma ha inviato il suo agente Luca Puccinelli a Londra per colloqui con i club interessati. Non è da escludere che il giocatore lasci il Bologna già durante il mercato di Gennaio. Sino ad ora, Destro è stato utilizzato col contagocce da Inzaghi. L’arrivo di Sansone dal Villareal gli toglierà ancora più spazio. L’esperienza di Destro in Serie A sembra destinata a finire.