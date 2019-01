Matuidi non si accontenta: «Nella Juve giocano i migliori. Ora la Champions»

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha parlato degli obiettivi bianconeri in occasione del Dubai Sports Council

L’obiettivo dichiarato della Juventus in questa stagione è la Champions League. I bianconeri, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, sognano la vittoria della Coppa e sperano di riportare il trofeo a Torino a oltre 20 anni d’assenza. Blaise Matuidi, campione del mondo con la Francia, spera di coronare un anno fantastico, alzando al cielo anche la Champions. Ecco le sue parole in occasione del Dubai Sports Council: «Quando diventi campione del mondo, le cose possono cambiare. Da parte mia, sono intenzionato a vincere ancora di più in futuro, penso alla Champions League con la maglia della Juventus».

Ancora Matuidi: «La Nazionale è come una famiglia e siamo riusciti a vincere la Coppa del Mondo proprio per questo motivo. Una dedica per il Mondiale vinto? Dedico questa vittoria ai miei genitori, sono loro il motivo del mio successo. Scudetto? C’è tanta qualità nel campionato italiano e per vincere il titolo dobbiamo impegnarci ancora di più. Ma nella Juve giocano i migliori».