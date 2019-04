Scherzo nel corso della festa Scudetto. Mavididi prende in giro Cristiano Ronaldo dopo la vittoria sulla Fiorentina: le ultime

Grande allegria in casa Juventus per la vittoria dello Scudetto. Grandi feste nello spogliatoio bianconero dopo la vittoria sulla Fiorentina e dopo la conquista dell’ottavo Scudetto consecutivo, il primo in Italia per Cristiano Ronaldo, vittima di uno scherzo ad opera di Mavididi.

Il baby attaccante della Juve Under 23, nel giro della prima squadra, ha fatto uno scherzo a CR7. Un presunto selfie che i due avrebbero dovuto scattare insieme si ‘trasforma’ in realtà un video. Ma quando il portoghese se ne accorge è ormai troppo tardi, il video è già partito. Stephen se la ride, CR7 se ne va.