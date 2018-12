Maxi Lopez a Tuttosport: «Torino è più granata, il derby si vince così»

L’ex attaccante del Torino, oggi al Vasco da Gama, prima del derby della Mole: l’intervista di Tuttosport a Maxi Lopez

L’intervista a Maxi Lopez tra ricordi e futuro, Tuttosport di domani apre con le parole dell’ex attaccante granata, oggi in forza al Vasco da Gama. L’argentino parla in vista del derby della Mole che metterà di fronte Torino e Juventus nel prossimo turno di Serie A. «Torino è più granata, il derby si vince così» le anticipazioni dell’intervista in edicola domani con l’edizione di Tuttosport del giovedì 13 dicembre 2018.

Sul quotidiano torinese le parole dell’attaccante argentino che ha lasciato in estate l’Italia dopo otto anni e mezzo di carriera con le maglie di Torino, Catania, Milan, Sampdoria, Chievo ed Udinese. In maglia granata Maxi Lopez ha realizzato ben 14 reti nelle 60 presenze maturate tra il 2015 e il 2017, tra cui si ricorda anche la doppietta in Torino-Athletic Bilbao, andata dei sedicesimi di Europa League del 2014/2015.