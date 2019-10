Mazzarri: «Il Napoli è sempre vivo in me. Hamsik calciatore ideale»

Walter Mazzarri ripercorre la sua esperienza sulla panchina del Napoli. Le parole del tecnico granata sul suo passato

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Walter Mazzarri parla anche del Napoli, sua ex squadra.

HAMSIK – «Il calciatore ideale. Intelligente, professionale, si allena sempre con il sorriso. È un esempio. Cina? Non posso giudicarlo. Ero suo padre, ma il ragazzo è cresciuto, libero di decidere come ritiene. Per un allenatore avere uno come Hamsik in squadra è il massimo della fortuna. Il professionista ideale».

NAPOLI – «Il Napoli non è un ricordo ma una cosa bella viva nella mia mente. Se mi chiedessi quale partita mi è rimasta dentro… È impossibile scegliere. Il pareggio in casa dell’Inter che portò al ritorno in Champions dopo gli anni di Maradona, una vita fa. Ma poi penso a quel 3-2 in casa della Juve. Gli ultimi mesi furono difficili, complicati, tormentati. Amore vero, ma fine di un ciclo fantastico. Mi voleva il mondo, credimi. E non intenevo deteriorare il rapporto con De Laurentiis, infatti dissi a tutti “ne parliamo a primavera inoltrata”. Ero un allenatore in scadenza ma avrei mancato di rispetto al Napoli, avrei calpestato quattro anni fantastici»