Mazzoleni cittadino onorario di Dualchi: la proposta dalla Sardegna

Un sindaco della Sardegna ha pronta la cittadinanza onoraria per il direttore di gara Mazzoleni dopo la gara di Benevento

Dopo Benevento–Cagliari contro di lui c’è anche una interrogazione parlamentare. Ma a Dualchi, paese di 600 anime in provincia di Nuoro, per l’arbitro Var Paolo Mazzoleni è pronta la cittadinanza onoraria, come riporta l’Ansa.

La proposta arriva dal sindaco Ignazio Piras. Motivazione? «Finalmente un arbitro imparziale – spiega il primo cittadino – ha dimostrato grande coraggio, non ha ceduto ai condizionamenti ambientali e ha avuto il coraggio di certificare la realtà all’arbitro Doveri, in un momento in cui sarebbe stato molto più comodo, come dimostrano le reazioni scomposte e pericolose che ne sono conseguite, chiudere gli occhi e certificare “le verità” di comodo che piacciono».

TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARINEWS24