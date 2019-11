Mercato Bologna, Mihajlovic chiede Bonifazi: la situazione

Mercato Bologna, Mihajlovic vuole Kevin Bonifazi per la sessione di gennaio. I rapporti tra il serbo e Cairo potrebbero aiutare

Sinisa Mihajlovic ha un pallino per gennaio. Si tratta di Kevin Bonifazi, difensore attualmente in forza al Torino. Per la sessione invernale, i felsinei potrebbero bussare ancora alla porta granata come accaduto lo scorso anno con Lyanco.

Come scritto dal Corriere dello Sport, il serbo approfitterebbe del buon rapporto che ancora lo lega a Urbano Cairo. Il presidente granata potrebbe voler monetizzare col centrale, per cui darebbe in benestare all’operazione.