Mercato Inter, Conte in sede per incontrare l’agente di Lukaku

Secondo summit in due giorni tra Federico Pastorello, agente di Lukaku e non solo, e la dirigenza dell’Inter. Presente anche Conte in sede

Antonio Conte è arrivato nella sede dell’Inter. Il tecnico nerazzurro ha in programma un incontro con Federico Pastorello. L’agente di Lukaku e Vergani ed intermediario per la trattativa con Lazaro aveva già raggiunto la sede sita in Viale della Liberazione a Milano poco prima dell’allenatore.

I tifosi dell’Inter sperano che questi summit possano portare in maglia nerazzurra i talenti di Pastorello.