Mercato Juve: Bentancur, Khedira e Rabiot. Come cambia il centrocampo tra entrate, uscite e rinnovi

Obiettivo: presentarsi ai blocchi di partenza con un centrocampo che abbia la doppia copertura per ruolo. Ovvero sei elementi per tre posti a disposizione: la nuova Juve di Sarri (4-3-3 o 4-3-2-1 che sia) sarà costruita sul una triplice mediana connubio di tecnica e fisicità. Gli arrivi di Aaron Ramsey (già ufficiale da mesi) e di Adrien Rabiot (in attesa di definizione) a parametro zero, spingono verso la porta d’uscita Sami Khedira.

Dopo una stagione falcidiata dagli infortuni il tedesco potrebbe avviarsi verso una rescissione consensuale, anche alla luce dei rapporti ottimi con il club della Continassa. Dalla Turchia rimbalza la voce di un interessamento del Besiktas, a proposito. Poi c’è Rodrigo Bentancur di cui ieri è stato annunciato il rinnovo al 2024 già siglato prima della Copa America: lui non è mai stato così al centro del progetto. Così come probabilmente non lo è mai stato Miralem Pjanic di cui Sarri ha detto in conferenza «fosse per me dovrebbe toccare 150 palloni a partita».

Discorso non troppo diverso per Emre Can che, dopo una buona prima stagione, è atteso dall’annata della consacrazione. Ancora da definire la posizione di Blaise Matuidi: il francese ha il contratto in scadenza nel 2020 e nell’ultima stagione è parso in lieve flessione. Molto in questo caso potrebbe dipendere dalle valutazioni del neo tecnico bianconero. Intanto la Juventus si avvicina ad ampi passi a Matthijs de Ligt. Potrebbe essere lui il regalo del club ai tifosi che, giusto ieri, hanno riscontrato un +10% sulle tariffe degli abbonamenti per la stagione 2019/20.