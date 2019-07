Mercato Juve, il merchandising non mente: in tre senza maglia nello store online bianconero. Triplice indizio?

Nel 2019 il calciomercato si fa anche così, che piaccia no. Qualche giorno fa era saltato all’occhio del grande pubblico l’assenza della maglia numero 21 di Gonzalo Higuain dallo store online del sito della Juventus. Per alcuni un evidente segnale dell’imminente cessione del Pipita.

Ma l’argentino non è l’unico giocatore della rosa di Maurizio Sarri ad aver ricevuto questo trattamento “speciale”. Anche Merih Demiral e Luca Pellegrini, nuovi acquisti ad onor del vero non ancora presentati, dispongono della loro maglia nell’apposito shop digitale. Che anche per loro la Continassa possa essere tappa transitoria? Non uno scenario utopico nel contesto di un mercato in uscita atto a snellire drasticamente la rosa bianconera.