Mercato Juve: i parametro e i De Ligt. La top 11 degli acquisti più costosi nella storia del club bianconero

I parametro zero i De Ligt. Il trend dell’imminente sessione di calciomercato estivo parrebbe perfettamente in linea con l’andazzo delle ultime finestre di trasferimenti in casa Juventus. Per un’opportunità alla Aaron Ramsey o alla Adrien Rabiot, c’è un top player assoluto da portare a Torino attraverso un pesante investimento. A questa seconda categoria, con ogni probabilità, dovrebbe appartenere Matthijs de Ligt.

La Juve ha un’intesa totale col giocatore e col suo agente Mino Raiola ed è pronta ad approcciarsi alla fase 2: la trattativa con l’Ajax. I lancieri hanno già fatto il prezzo: ci vogliono 75 milioni per il centrale classe ’99. Milione più, milione meno, un esborso del genere farebbe entrare di diritto De Ligt nella top 11 degli acquisti più cari della storia di Madama. Scopri in quale posizione sfogliano la gallery.