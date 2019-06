Mercato Juve, si pensa a Romagnoli: lo vuole Sarri

La Juve sarebbe interessata a portare a Torino Alessio Romagnoli, soprattutto se dovesse arrivare Maurizio Sarri

In estate la dirigenza bianconera dovrà rinforzare soprattutto la difesa, orfana di Barzagli e in mano ad un Chiellini spesso infortunato. Come spiega la Repubblica, l’obiettivo della Juve è Alessio Romagnoli.

A chiedere il centrale del Milan sarebbe stato Maurizio Sarri, sempre più vicino alla panchina bianconera. I rossoneri potrebbero cedere il difensore per ragioni di bilancio e i bianconeri vorrebbero cogliere l’occasione. Inoltre, secondo La Stampa, dal Milan potrebbe arrivare anche Reina.