Mercato Milan, non tramonta la pista Correa. Il suo agente è in Italia

Mercato Milan, non è ancora chiusa la pista che porta a Correa. L’agente del giocatore è a Milano per parlare con i rossoneri

La trattativa per portare Correa al Milan è diventata molto complicata ma non ancora impossibile. Sky Sport fa sapere che le possibilità di vederlo con la maglia rossonera non sono tramontate, poiché il suo agente si trova nella città lombarda.

Il procuratore del calciatore si è recato in Italia per cercare di capire come poter definire la situazione, attualmente in fase di stallo. Anche il Valencia e il Tottenham si sono informate con l’Atletico per il giocatore.