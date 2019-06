Mercato Napoli, ancora distanza con l’Udinese per De Paul. La situazione

De Paul continua a piacere al Napoli, ma l’affare non è imminente. C’è ancora distanza tra la domanda dell’Udinese e l’offerta partenopea

Rodrigo De Paul è uno dei profili che attraggono di più il Napoli. Da settimane l’interesse dei partenopei verso il talento dell’Udinese è altissimo, ma Giuntoli deve far fronte all’esose richieste della società friulana, che attualmente non si muove dalla richiesta iniziale di 35 milioni di euro. Nessuna richiesta di eventuali contropartite al momento, solo un prosperoso assegno.

Il club di De Laurentiis non è andato oltre, al momento, ai 20 milioni proposti. La sensazione è, quindi, che la trattativa possa avere tempi piuttosto lunghi. Perché sì, De Paul piace, ma non è una priorità. Lo sono invece i profili dichiarati dal presidente di recente, ovvero un terzino sinistro e un attaccante. Per gli sfizi, come l’argentino, ci sarà tempo per ragionarci su.