Mercato Napoli, che indizio: assente un big alla presentazione della maglia. Segnale di un’imminente partenza?

Il Napoli ha presentato la nuova maglia per la stagione 2019/20. Nel video promo per lanciare il kit home della prossima stagione compaiono molti dei protagonisti più illustri della squadra di Ancelotti: da Insigne a Mertens passando per Koulibaly, Fabian Ruiz, Milik, Callejon e Zielinski.

Ci sono proprio tutti i big, non manca più nessuno: solo non si vede Allan. Il mediano brasiliano attualmente impegnato in Copa America con la sua Nazionale è uno dei possibili partenti in estate. Recentemente è stato spesso accostato al PSG, da cui era a un passo soltanto qualche mese fa.