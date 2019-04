Le parole del portiere del Napoli, Alex Meret, sulla sua esperienza in azzurro e sul suo futuro. Ecco le dichiarazioni

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato della sua avventura in azzurro, del gap con la Juve e di tanto altro ancora. Ecco le sue dichiarazioni a Il Mattino: «È evidente, ci serve concentrazione in ogni partita, non bisogna mai sbagliare atteggiamento: per arrivare primi in classifica ci vuole l’approccio giusto sempre, contro ogni avversario. La Juve lo insegna perché non perde un colpo ormai da anni. La mentalità è una cosa che hanno dentro. Si vede, si capisce. La Juve sta facendo un campionato incredibile, ha perso pochi punti, al contrario di noi. Se la Juve arriva avanti così è giusto riconoscere i loro meriti ma noi siamo soddisfatti del nostro secondo posto».

Meret ha poi parlato della sfida di Europa League contro l’Arsenal, vero obiettivo stagionale degli azzurri: «Sappiamo che con l’Arsenal sarà una gara difficile, ma noi ci arriveremo al meglio, nonostante lo scivolone di Empoli: conosciamo il loro valore, ma anche il nostro. Sappiamo anche che per migliorarci non dovremo più avere cali di rendimento, ne siamo consapevoli». Meret ha poi parlato del futuro: «Quanto resterò a Napoli? Vorrei dire per sempre perché qui mi trovo bene. Sicuramente spero di restare qui per un bel po’ di anni. Infortuni? Mi hanno condizionato negli ultimi due anni ma ogni volta riparto da zero e non ci penso più». Chiosa su Ancelotti: «Mi ha subito colpito la sua umanità. Ha un rapporto con il gruppo semplice, tiene tutti in considerazione, dà fiducia a ognuno di noi: è vero, la sua forza è nella gestione del gruppo».