Dries Mertens sblocca la sfida di Frosinone. L’attaccante del Napoli raggiunge Maradona a quota 81 gol

Tredicesimo gol in campionato per Dries Mertens. L’attaccante è arrivato a quota 81 gol in Serie A con la maglia del Napoli, raggiungendo Diego Armando Maradona nella classifica all-time. ‘Ciro’ ha raggiunto El Diez con una perla su calcio di punizione.

Un gran calcio di punizione dai 20 metri che non ha lasciato scampo a Sportiello. Il belga, schierato da titolare da Carlo Ancelotti in coppia con Arek Milik, ha battuto il portiere del Frosinone con un bellissimo destro secco, non troppo angolato, ma forte, sfruttando un calcio di punizione procurato da Younes.