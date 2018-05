Per una domenica senza calcio servirebbe uno chef stellato come Dries Mertens: il tweet scherzoso (con foto) del profilo del Napoli

Il Napoli si è dimostrato ancora una volta molto attivo sui social, in questo caso su Twitter. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 27 maggio, ha postato una foto di Dries Mertens e ha scritto: «Prima domenica senza calcio, ci vorrebbe uno chef stellato». Il riferimento è alla foto del belga, colto di sorpresa mentre sta cucinando degli spaghetti. L’attaccante del Napoli è fotografato proprio mentre sta per prendere la pasta da un pentolone e sta per metterla in un piatto. L’espressione del volto è piuttosto comica.

Il tweet del Napoli è stato retwittato molto oggi e soprattutto in tanti hanno espresso soddisfazione per il piatto di Mertens, che pare ben riuscito. Per il Napoli, così come per il calcio italiano, è davvero la prima domenica senza partite. Con la finale di Champions League di ieri si è chiusa ufficialmente la stagione e mancano all’appello solo i playoff di Serie B, almeno per quanto riguarda l’Italia. Ci sarebbero i Mondiali, ma per noi italiani è meglio pensare agli spaghetti.