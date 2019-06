Mertens, la rivelazione della moglie: «Voleva andare in Cina»

Katrin Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha rivelato che il marito voleva andare a giocare in Cina: le sue parole

Mertens voleva lasciare il Napoli per andare a giocare in Cina. A rivelarlo è stata la moglie Katrin Kerkhofs, che ha rilasciato un’intervista a Humo.

«Dries mi diceva che giocando uno o due anni in Cina i nostri nipoti sarebbero stati al sicuro per anni. Tuttavia, non saremmo stati felici, abbiamo bisogno di vita sociale. Un anno è lungo e può rovinare tutto. Non ho nulla contro chi accetta queste offerte ma, fortunatamente, l’ho fatto ragionare. Poi, mai dire mai. Emirati Arabi? Non andrei a vivere nemmeno lì. Ovviamente questo non è un invito alle società interessate a Dries ad offrire ingaggi più elevati» ha dichiarato la moglie di Mertens.