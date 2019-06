Messi: «Ho finito la stagione con il Barcellona stanco e frustato»

Leo Messi ha parlato dal ritiro della Nazionale argentina a pochi giorni dall’inizio della Copa America: le sue parole

Dopo aver concluso la stagione con il Barcellona, Leo Messi è volato in Argentina per la Copa America. L’attaccante ha parlato così ai microfoni di Tyc Sport.

COPA AMERICA – «Giocheremo con lo stesso entusiasmo e la solita voglia di vincere, anche se l’Argentina sta attraversando una fase di cambiamento. Per molti sarà la prima competizione importante, penso che non siamo i candidati alla vittoria finale come altri anni, ma sicuramente ci proveremo».

BARCELLONA – «Ho finito la stagione più stanco e frustrato nella testa che nel fisico a causa di quello che è successo nelle ultime due settimane, soprattutto dopo l’eliminazione in Champions League».