Il 1 dicembre 2009 Lionel Messi vince il suo primo Pallone d’Oro dopo una stagione superba con la maglia del Barcellona, conclusa con cinque trofei

La stagione 2008/2009 è stata come il big bang in casa Barcellona. Il punto d’inizio di un ciclo luminosissimo e ricco di record e successi. Il tutto ruotando sempre intorno a due punti cardine ben precisi PepGuardiola e LeoMessi. Quella 2008/2009 è la prima di Pep sulla panchina blaugrana ma le pressioni dell’esordio non si fanno sentire, perché al primo tentativo arriva il tiplete, o treble che dir si voglia, vale a dire la conquista dei tre trofei: la Liga, la Coppa del Re e la ChampionsLeague, prima volta in assoluto per una selezione del campionato spagnolo. Ovviamente tra i protagonisti dei tanti successi blaugrana c’è proprio la pulga, che conquista la sua prima coppa nazionale, la sua terza Liga e la seconda ChampionsLeague.

Nella finale della massima competizione europea disputata a Roma contro il ManchetserUnited, Messi segna di testa la rete del 2 a 0 e inoltre con ben 9 reti all’attivo conquista il titolo di capocannoniere del torneo. Poi nella seconda parte dell’anno si aggiungono anche la SupercoppaSpagnola vinta contro l’Atletico Bilbao, e decisa da una sua doppietta nella gara di ritorno, e la vittoria della SupercoppaEuropea conto lo Shaktar. Risulta dunque più facile del previsto, il 1 dicembre2009, decidere a chi assegnare il Pallone d’Oro, il riconoscimento che premia il migliore giocatore dell’anno, che in questo caso è inevitabilmente Lionel Messi, vincitore indiscusso con ben 494 punti.

