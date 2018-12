Leo Messi ha vinto la Scarpa d’Oro per la quinta volta nella sua carriera: l’argentino ha battuto Kane e Salah nella scorsa stagione

Ancora un trofeo personale per Leo Messi. L’attaccante del Barcellona, uno dei migliori giocatori al mondo, uno dei migliori di sempre, celebra la vittoria della Scarpa d’Oro. Il fenomeno argentino ha vinto per la quinta volta in carriera la Scarpa d’oro come miglior marcatore in Europa. Leo, nella passata stagione, ha segnato 34 reti in 38 partite di campionato e ha preceduto Mohamed Salah del Liverpool ed Harry Kane del Tottenham. Leo ha scavalcato CR7, che ha vinto il premio quattro volte, ha chiuso al quarto posto.

Leo ha vinto la prima Scarpa d’Oro nel 2010, poi nel 2012 ha raggiunto l’incredibile quota di 100 punti grazie a 50 gol realizzati. Le altre sono arrivate nel 2013 e nel 2017. Quest’anno è a quota 14 gol in 14 partite di campionato, 20 reti in 19 presenze contando anche la Champions League e la Supercoppa. «Non c’è un segreto per continuare a vincere: solo lavoro, applicazione e un grande sforzo. Gli anni passano e per restare a questo livello devo fare sempre più attenzione. Si gioca spessissimo, l’esigenza è sempre altissima, bisogna fare grandi sacrifici».