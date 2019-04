Micciché sulla riforma della Serie A: «No ai play-off, ma pensiamo ai play-out»

Il presidente Micciché ha smentito la riforma per l’assegnazione dello scudetto: «No credo si possa pensare ai play-off in questo caso»

Il presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché ha rilasciato interessanti dichiarazioni a Il Mattino a riguardo della possibile nuova formula del campionato italiano: «Non credo si possa pensare a un play-off per l’assegnazione dello scudetto, magari si potrà pensare in futuro a un play-out per rendere ancora più avvincente la lotta per salvarsi».

Se quindi sembra impossibile l’assegnazione dello scudetto tramite i play-off, non c’è stata una chiusura da parte del presidente Gaetano Micciché ad una Serie A in stile Serie B, con i play-out per giocarsi la permanenza nella massima divisione italiana.