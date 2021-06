Miglior allenatore Premier League: in lizza Guardiola e altri quattro

Sono stati appena annunciati sul profilo Twitter di Sky Sports i papabili vincitori del premio per il miglior allenatore della stagione 2020-2021 in Premier League.

Ovviamente Pep Guardiola parte avvantaggiato dopo il titolo vinto con il Manchester City, ma occhio alle sorprese. Marcelo Bielsa ha sorpreso tutti con il gioco propositivo del suo Leeds che però è rimasto fuori da tutte le competizioni europee. Occhio allora a Moyes e Rodgers, oltre alle aspettative con West Ham e Leicester. Più difficile vedere premiato Solskjaer, il suo Manchester United ha fatto meglio di tante altre, ma il secondo posto non dovrebbe bastare.

Nominees for Premier League Manager of the Season have been confirmed 👇🏆

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 1, 2021