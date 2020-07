Mihajlovic: «Abbiamo dominato, partita condizionata dall’arbitraggio»

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari. Le sue parole

ANALISI PARTITA – «Penso che abbiamo dominato per tutto il match. Non c’è stata partita. Peccato per il risultato finale. Abbiamo giocato meglio rispetto alle scorse partite, ci è solo mancato sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. I miei giocatori hanno fatto il massimo»

ARBITRAGGIO – «Joao Pedro partecipa all’azione, era fuorigioco passivo. Il mio portiere si era fermato per colpa sua. Non capisco come abbiano fatto a non vederlo. E’ stata comunque colpa nostra perché abbiamo fatto errori sotto la porta, non possiamo comunque avere come alibi l’arbitraggio.»

EUROPA – «Mancano 9 giornate alla fine per un totale di 27 punti. Ci crediamo fino alla fine.»