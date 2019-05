Mila, Leonardo potrebbe presentare le dimissioni in giornata: le ultime

Leonardo potrebbe dimettersi, in queste ore, da direttore generale dell’area tecnico-sportiva del Milan: spunta un possibile ritorno al PSG

La delusione in casa Milan per la mancata qualificazione in Champions è tanta e dura da smaltire. Oggi è il giorno delle riflessioni e delle possibili rivoluzioni. La “Gazzetta dello Sport” riporta un’idea clamorosa.

Nemmeno dopo un anno di ritorno a Milano, Leonardo sarebbe pronto a dimettersi. I dissidi interni con Gazidis sono tanti e forti, per questo motivo il brasiliano potrebbe lasciare l’incarico. Leonardo non dovrebbe rimanere ‘disoccupato’ per molto tempo: per lui si parla di possibile ritorno al PSG.