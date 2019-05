Milan a secco di gol: nessun attaccante in doppia cifra

Il Milan rischia di chiudere il campionato senza nessun attaccante in doppia cifra: non succede dal 1985/1986

Nelle ultime due gare di campionato il Milan cercherà i gol, e non solo per la Champions. I rossoneri rischiano di chiudere il campionato senza nessun attaccante in doppia cifra. Una situazione del genere non si verifica dal 1985/1986.

Al momento, l’attaccante più vicino ai 10 gol è Piatek che, arrivato a gennaio, ha messo a segno 8 reti. Seguono Suso a 6, Castillejo a 4, Cutrone a 3, Calhanoglu e Borini a 2.