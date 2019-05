Milan, arrivano le scuse di Bakayoko: discorso alla squadra prima dell’allenamento

All’inizio dell’allenamento odierno Bakayoko si è scusato con i compagni, l’allenatore e la dirigenza per il ritardo che ha causato il ritiro

Arrivano le scuse di Tiémoué Bakoyoko, che prima di iniziare l’allenamento odierno ha fatto un discorso alla squadra per scusarsi del suo comportamento. Un ritardo agli allenamenti ha causato infatti il ritiro punitivo ordinato ieri da Gattuso fino a lunedì. Il discorso del giocatore è stato apprezzato da tutti, soprattutto dai compagni che hanno capito la situazione e cercheranno di ricompattarsi per il finale di stagione. Anche Gattuso ha apprezzato e spera che da oggi in poi non ci siano più problemi e che si possa remare tutti dalla stessa parte.