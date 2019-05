Milan in attesa della sentenza Uefa: ecco quando arriverà

Il Milan è in stato d’attesa per la sentenza Uefa che deciderà il futuro del club. Ecco quando arriverà la decisione della Uefa

È una settimana di grandi attese in casa Milan. I rossoneri aspettano domenica per sapere se la prossima stagione giocheranno in Champions e sono in attesa della sentenza Uefa. Ieri Gazidis era a Nyon, ma la decisione non è ancora arrivata.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la decisione della Uefa sul mancato rispetto dal Fair Play Finanziario per il triennio 2015-2018 arriverà tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.