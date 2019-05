La stagione di Mattia Caldara è stata caratterizzata dalla sfortuna: due sole presenze con il Milan per il giovane difensore, che era atteso alla stagione della sua consacrazione. Gli infortuni lo hanno frenato, e l’ultimo ha messo la parola fine sulla sua stagione.

Caldara, dopo la rottura del crociato, ha subito un’operazione. Tutto è andato per il meglio, e in occasione del suo compleanno, la società gli ha fatto gli auguri con un video sui social. Protagonisti i suoi compagni di squadra. Il pensiero è unanime: «Buona guarigione, torna presto, abbiamo bisogno di te».

A special dedication on your 25th birthday 🔴⚫🎂

Happy birthday Mattia, see you back on the pitch soon 💪

Un pensiero speciale nel giorno del tuo 25° compleanno 🔴⚫🎂

Tanti auguri Mattia e torna presto 💪 pic.twitter.com/7VDWx6IcRA

— AC Milan (@acmilan) May 5, 2019