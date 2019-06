Milan, Biglia è il centrocampista che in Europa vince più duelli difensivi

Un grafico molto interessante mostra gli impressionanti numeri difensivi di Lucas Biglia. Scopriamo quali sono

L’account @calciodatato ha pubblicato su Twitter un grafico molto interessante. Mostra i centrocampisti europei che hanno il maggior numero di passaggi riusciti e che vincono più duelli difensivi.

Ci sono gli specialisti in regia (Rakitic, Silva, Pjanic), i più efficaci in fase di recupero del pallone (Biglia, Leiva, Allan) e poi ci sono quei quattro lì in alto a destra: Thiago, Rabiot, Verratti e Brozovic. 👇 Grafico interattivohttps://t.co/X7qOSAI0Y3 pic.twitter.com/E66BKW8JEl — CalcioDatato (@CalcioDatato) May 28, 2019

Svetta la posizione di Lucas Biglia. Il centrocampista del Milan non gioca molti palloni, ma è è nettamente primo per duelli difensivi vinti. Quasi 3.40 ogni 90′. Ciò aumenta i rimpianti per i tanti problemi fisici avuti in stagione.