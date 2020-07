Allo Stadio San Siro, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “San Siro”, Milan e Bologna si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Milan Bologna 2-0 MOVIOLA

1′ Partiti – Del Bologna il primo pallone del match

6′ Tiro di Rebic – Contropiede del Milan con Ibra che lancia Rebic, tiro da posizione defilata del croato! Respinge Skorupski

7′ Tiro di Theo Hernandez – Rebic assiste con il tempo giusto l’inserimento di Theo Hernandez. Conclusione potente ma centrale, respinge Skorupski

10′ Gol del Milan – Theo Hernandez sfonda sulla sinistra, cross rasoterra per Saelemaekers che, favorito dal velo di Ibra, fa 1-0

13′ Occasione per Calhanoglu – Illuminante assist di Ibra per Rebic, cross in mezzo per Calhanoglu che di prima conclude in porta! Skorupski respinge con precisione

17′ Tiro di Calhanoglu – Grande giocata di Kessié che libera nell’inserimento Calhanoglu, la conclusione del turco è respinta da Danilo

24′ Gol del Milan – Hakan Calhanoglu approfitta di un rinvio errato di Skorupski e lo fredda con un destro preciso.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Milan Bologna 2-0: risultato e tabellino

RETE: 10′ Saelemaekers, 24′ Calhanoglu

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: A.Donnarumma, Begovic, Conti, Gabbia, Laxalt, Biglia, Krunic, Brescianini, Colombo, Leao, Bonaventura, Maldini. Allenatore: Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dominguez, Poli; Sansone, Soriano, Orsolini; Santander. A disposizione: Da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Mbaye, Krejci, Baldursson, Svanberg, Medel, Olsen, Juwara, Barrow, Palacio. Allenatore: Mihajlovic

ARBITRO: Massa