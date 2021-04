Milan, buone notizie per Pioli: Bennacer recupera per la Lazio

Stefano Pioli può sorridere. In vista della partita di lunedì contro la Lazio, Ismael Bennacer sarebbe recuperato

Proseguono gli allenamenti a Milanello per gli uomini di Pioli. Lunedì sera i rossoneri scenderanno in campo contro la Lazio in un match valido per la trentatreesima giornata di Serie A.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha svolto l’intero allenamento in gruppo Ismael Bennacer. L’algerino è completamente recuperato e sarà a disposizione del tecnico rossonero. Lavoro personalizzato invece per Ibrahimovic: lo svedese prova ad accelerare i tempi del rientro, ma difficilmente sarà della partita. Out invece Theo Hernandez, che oggi non si è allenato e dovrebbe saltare il match con ogni probabilità.