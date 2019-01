Milan, vertice di mercato: spunta anche Lozano

Vertice di mercato in casa Milan per fare il punto della situazione. Spunta il nome di Lozano (pista difficile)

Il Milan prepara la sfida con il Napoli di Coppa Italia ma anche gli ultimi giorni di calciomercato. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, ieri nel centro sportivo rossonero c’è stato un vertice tra il direttore generale Leonardo, il tecnico Gennaro Gattuso, e Gordon Singer. Un colloquio per fare il punto sul momento della squadra e per ribadire le priorità negli ultimi 4 giorni di mercato. Il club vorrebbe ingaggiare un nuovo esterno offensivo da alternare con Calhanoglu e nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Hirving Lozano.

Ci sarebbe stato un sondaggio con Mino Raiola, recentemente in sede, per il 23enne messicano del Psv Eindhoven che piace tantissimo anche al Napoli di Carlo Ancelotti. Pista complicata, soprattutto a gennaio ma il giocatore piace alla dirigenza rossonera, il suo profilo ha caratteristiche ideali per il Milan. Sempre nel mirino poi Ferreira Carrasco (ora l’Inter è avanti) e Gerard Deulofeu: l’esterno del Watford direbbe di sì ai rossoneri ma al momento non c’è l’accordo con il club inglese che non vuole cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto.