Il Milan lavora per il futuro. Nel mirino dei rossoneri è finito Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia

C’è anche il Milan sulle tracce di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia. Cellino vorrebbe trattenere il suo gioiello per un’altra stagione, per poi cederlo al migliore offerente ma non è da escludere una cessione estiva con un prestito annuale alle Rondinelle.

Juventus, Inter, Roma e Napoli: tutte sono in fila per il centrocampista del Brescia. Secondo Il Corriere dello Sport, anche il Milan si è iscritto alla corsa. Tra Sensi e il sogno Milinkovic-Savic, è spuntato anche il nome del classe 2000 del Brescia.

