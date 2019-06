Milan, chi meglio tra Donnarumma e Areola? I dati a confronto – VIDEO

Donnarumma al Psg, Areola al Milan. Prende corpo l’idea dello scambio tra i due club. I dati a confronto dei due estremi difensori

Donnarumma al Psg, Areola al Milan. È l’ultima pazza idea di questo inizio di mercato. I francesi sono tornati alla carica sul portiere dopo gli interessi mostrati nelle passate sessioni e, questa, potrebbe essere la volta buona per vedere l’azzurro a Parigi. Areola farebbe il percorso inverso: diventerebbe lui il titolare dei rossoneri.

Difficile stilare un confronto tra i due, poiché si tratta di giocatori di altissima caratura. Donnarumma ha ovviamente il favore dell’età dal suo lato, essendo sei anni più giovane. I numeri, invece, sono simili. Sono due dei tre portieri più giovani ad avere almeno 135 presenze in un top campionato europeo. 142 i gettoni totali del milanista, a fronte di 45 clean sheet e 3 rigori parati. Per Areola, 139 partite disputate in cui è riuscito a mantenere la porta inviolata 60 volte. Cinque i tiri dal dischetto respinti.