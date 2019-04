Milan, chi si rivede: avvistato l’ex Mastour nella primavera del Parma

L’ex rossonero Mastour avvistato via social a Parma: per lui allenamento con la Primavera?

L’ex rossonero Mastour, classe 1998 e migrato in Grecia al PAS Lamia da Milano, ha pubblicato su Instagram una storia che lo ritrae nello spogliatoio del Parma Primavera.

Training time! scrive il giocatore marocchino. La sua breve carriera lo ha già visto vestire la maglia di Reggiana, Milan, Malaga e Zwolle e il suo ritorno in Italia e in Emilia Romagna potrebbe finalmente donargli lo spazio in campo che spera.