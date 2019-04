Milan, il club si schiera contro il razzismo: Romagnoli protagonista – VIDEO

Il Milan risponde agli ennesimi episodi di razzismo verificatisi durante Milan-Lazio con un video toccante.

Alessio Romagnoli diventa il portavoce del club per la rotta contro le discriminazioni, in difesa dei valori della società milanese ma soprattutto dei compagni bersagliati negli ultimi giorni (soprattutto Bakayoko). Ecco il video:

Ancora una volta uniti contro il razzismo

Once again, united against racism pic.twitter.com/nkgCuv99QZ

— AC Milan (@acmilan) April 25, 2019