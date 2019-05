Milan, contro il Frosinone in campo con la nuova maglia – VIDEO

Il Milan scenderà in campo contro il Frosinone con la maglia 2019/2020: il video dell’annuncio da parte del club

L’ultima gara in casa del campionato sarà speciale per il Milan, che scenderà in campo con la nuova divisa. Come ha comunicato la società rossonera su Twitter, contro il Frosinone, domenica 19 maggio, la squadra di Gattuso indosserà la casacca 2019/2020.

I rossoneri indosseranno l’home kit che porteranno, nella prossima stagione, tutte le volte che giocheranno a San Siro. Il club di Gattuso, contro i ciociari, dovrà quindi vincere per sperare nella Champions e per inaugurare al meglio la nuova casacca.