Angel Correa al Milan prende sempre più quota, il calciomercato dei rossoneri ha un solo grande obiettivo

Intervenuto in conferenza stampa Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha così parlato di questi ultimi giorni di calciomercato che vedranno verosimilmente i colchoneros tra i protagonisti sia in uscita che in entrata: «Il mercato ancora aperto è scomodo per tutti. Correa? La situazione è complicata. Sapevo già che non avrebbe giocato le prime due giornate, ma si è sempre allenato seriamente. Ora deve decidere il club, in base a ciò che potrebbe essere meglio per tutti. Chi voglio? Io voglio tutti, compreso Correa. Di Rodrigo non parlo: non è un mio giocatore».

L’Atletico Madrid infatti starebbe lavorando anche su alcune operazioni in entrata, oltre a quella di Correa al Milan in uscita, ovvero Rodrigo del Valencia e Everton. L’attaccante brasiliano sarebbe infatti diventato il nuovo obiettivo della società spagnola che obbligherà però al contempo a cedere l’attuale 10 rojblanco Correa atteso dal Milan.