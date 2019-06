Milan, Cutrone può partire: la cifra richiesta per l’attaccante

Patrick Cutrone può lasciare il Milan, non avendo trovato molto spazio in stagione. Le cifre richieste dai rossoneri

In estate il Milan potrebbe lasciar partire Patrick Cutrone. Il club rossonero ha bisogno di fare plusvalenze e dalla cessione dell’attaccante otterrebbe una bella cifra per iniziare a mettere in pari il bilancio.

I rossoneri, come spiega il Corriere dello Sport, chiedono 25/30 milioni per far partire il classe ’98. In Italia ci sono vari club sul giovane attaccante: in pole su tutti Torino e Atalanta. All’estero il giocatore piace al Borussia Dortmund.