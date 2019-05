Milan, da Paquetà a Juve-Atalanta: la strategia del silenzio non funziona

Milan, il mancato rinvio del match con il Frosinone e la stangata inflitta a Paquetà ha portato allo stesso risultato: il silenzio

Il Milan si appresta a vivere le ultime due intense giornate di campionato con il sogno quarto posto ancora vivo. Occorrerà vincere contro il Frosinone domenica e sperare che, due ore dopo, l’Atalanta esca sconfitta dall’Allianz Stadium contro la Juventus. La decisione della Lega Serie A di non porre in contemporanea le due gare tuttavia ha fatto discutere e non poco sui social con molti tifosi rossoneri che hanno urlato al complotto immaginando il più classico dei “biscotti” tra la Dea e i bianconeri.

Milan, la strategia del silenzio non funziona

Il Milan, inteso come società, ha fatto una richiesta formale per il rinvio ottenendo tuttavia risposta negativa; questo ha poi successivamente portato a… nulla. Neanche una dichiarazione, neanche un fiato esattamente come nello stile di quanto accaduto pochi giorni prima con la stangata di tre giornate inflitta a Lucas Paquetà. La strategia del silenzio architettata da Scaroni, Gazidis, Leonardo e Maldini non sembra al momento star portando alcun risultato: Milan-Frosinone resta fissata alle 18 e Paquetà salterà il resto della stagione per squalifica. Sarà così per sempre? Molto dipenderà dalla decisione di Elliott sul futuro di Leonardo, il dirigente brasiliano è un ottimo uomo mercato ma in questa nuova avventura al Milan ha evidenziato diversi limiti dal punto di vista comunicativo che (secondo molti) ha influito anche sul rendimento complessivo della squadra.