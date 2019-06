Piatek via dal Milan? No, Paolo Maldini non sembra avere dubbi: il centravanti polacco sarà una delle colonne rossonere

Piatek rimarrà al Milan? Secondo Tuttosport non ci sono dubbi: il club rossonero non ha mai avuto dubbi sul suo centravanti, nemmeno nel momento di crisi. Mancano ancora i nuovi volti in dirigenza e in panchina ma non sembrano esserci dubbi.

Piatek sarà una delle colonne portante del Milan 2019/2020. In un mercato nel quale il club sarà quasi certamente obbligato a qualche sacrificio, il centravanti polacco non sarà inserito nella lista dei partenti.