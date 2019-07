Milan, è il giorno di Rafael Leao: visite mediche e firma

Milan, Rafael Leao oggi diventerà un nuovo giocatore del Milan: l’attaccante portoghese questa mattina sosterrà le visite mediche

Rafael Leao presto diventerà un nuovo giocatore del Milan: l’attaccante portoghese ieri è sbarcato a Milano e, dopo una visita di cinque ore a Casa Milan per limare alcuni dettagli davanti a Maldini, Boban e Massara, questa mattina sosterrà le visite mediche. Una volta ricevuta l’idoneità Leao sottoscriverà con il Milan un contratto di cinque anni a 2/2,5 milioni di euro a stagione.

Rafael Leao passa in rossonero per la cifra totale di 35 milioni di euro, da cui vanno però sottratti 5 ripagati dall’affare Tiago Djalo che compierà il percorso inverso, mentre sempre in giornata è atteso il quinto colpo della nuova dirigenza milanista Leo Duarte. Il difensore brasiliano, pagato 11 milioni dal Flamengo, giungerà nella giornata di domani in città.